Descubre la enorme casa rosa y blanca inspiranda en 'Hello Kitty' que asombra París

Ubicada en París, esta casa está destacando en la urbanización por estar completamente decorada por el personaje ficticio de 'Hello Kitty'.

No es la primera vez que 'Hello Kitty' se convierte en protagonista principal de un viral emitido en Aruse@s. Y es que su popularidad y su impacto en la cultura popular da mucho de qué hablar.

La icónica gata blanca con lazo rojo ha desatado la locura entre muchos que adoran su imagen y muestra su fanatismo en la variedad de productos, juguetes, ropa, accesorios y decoraciones para el hogar.

Ahí nos encontramos a Asako Kanda, la superfán de 'Hello Kitty' que tiene más de 10.000 artículos en su casa de Tokio, o el surrealista viral de la clienta que pidió a su odontóloga que le colocara un diente de 'Hello Kitty'.

En esta ocasión, Alfonso Arús ha mostrado la una casa ambientada en el personaje ficticio que está arrasando en París. En el vídeo sobre estas líneas puedes ver la curiosa decoración.