"Si te gusta, que se note" y pronto, a poder ser. Es lo que opina una espectadora de Aruser@s acerca de cuánto tiempo hay que esperar para escribir a un 'crush' después de una gran primera cita. Sin embargo, hay quien cree que es mejor dejar pasar un poco el tiempo o esperar que sea la otra persona la que dé el primer paso.

"A mí me escribió a las 2 horas de despedirnos y oye, 14 años después, aquí seguimos", relata otra televidente. "Yo escribo al día siguiente esto: ¿quedamos de nuevo o lo dejamos en un bonito recuerdo?", es otra de las aportaciones.

Alfonso Arús cree que estamos demasiado obsesionados con la estrategia y opina que no tiene sentido tener en cuenta quién escribe antes. "Es que llega un punto en el que yo pienso que no están pensando en mí y con el carácter que tengo yo, me cabreo y digo 'pues ahora te vas por ahí'", confiesa Tatiana Arús.

Los colaboradores del programa no tienen tan claro que en todas las ocasiones las dos personas coincidan en que la cita ha ido bien, y aquí es donde se encuentra "el peligro". "Que no se me note que me ha gusta mucho, porque entonces dejará de interesarse", cree María Moya que se puede llegar a pensar.

Alba Gutiérrez, por su parte, cuenta que si su pareja no le hubiera escrito, ella lo hubiera hecho. "Y vosotros lo sabéis".