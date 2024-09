Kiko Rivera ha escrito un extenso texto en redes sociales por el 40 aniversario de la muerte de Paquirri. Su hijo pequeño lo ha compartido junto a una fotografía con al matador de toros cuando era tan solo un bebé. "Es una especie de mensajito hacia su madre, Isabel Pantoja", destaca Tatiana Arús, que muestra el mensaje en el vídeo principal de esta noticia.

"Papá, me has hecho tanta falta durante todos estos años, no te imaginas cuánto", destaca Kiko Rivera en el mensaje, donde se puede leer una indirecta a su madre: "Por aquí sigue la cosa como siempre, qué te voy a contar que tú ya no supieras...".