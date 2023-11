El cura de Valdepeñas no para de lanzar zascas. Esta vez, el cura critica duramente a aquellas personas que se quejan de dar limosna en misa pero luego asta más dinero en otro tipo de cosas. "Todo lo que la Iglesia tiene es para el disfrute de todos, se os va a pasar una limosna y el que quiere pone y el que no, no", afirma el cura de Valdepeñas a sus feligreses.

El cura de Valdepeñas recuerda que, "sin embargo, no criticamos de la misma manera cuando te cobran 40 ó 50 euros por entrar a ver un partido de 22 personas que le están pegando patadas a un balón". Pero no solo eso, el cura pone otro ejemplo, esta vez, criticando gasta el dinero en ir a ver conciertos: "Y no te quejas en un concierto por pagar 50 euros por ver a Coldplay, ¿por ver a cinco monigotes dando saltos? ¿y encima no te quejas?". Puedes ver el momento viral y el análisis de los colaboradores en el plató de Aruser@s en el vídeo principal de esta noticia.