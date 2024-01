Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s el zasca del cura de Valdepeñas a la gente que viaja y presume de ello. "Primero pensamos en entretenernos, estamos en una sociedad del ocio", afirma el cura de Valdepeñas en plena misa, donde reflexiona sobre la gente que viaja.

"No he visto nunca los fiordos noruegos y no pasa nada por no verlos", destaca el cura a sus feligreses, que contesta a los que presumen de viajar: "Tu madre que tenía ocho hijos tampoco los ha visto y, sin embargo, os ha dado la vida a ocho". Desde el plató de Aruser@s, el presentador alucina con esta crítica tan concreta: "En otros sermones la crítica es muy genérica, pero aquí la persona que ha ido a los Fiordos tiene que sentirse aludida".