Alfonso Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia un nuevo zasca del cura de Valdepeñas. Esta vez, sobre los partidos y los conciertos. "Todo lo que la Iglesia tienes es para el disfrute de todos, se os va a pasar una limosna y el que quiere pone y el que no, no", afirma el cura de Valdepeñas a sus feligreses.

"Sin embargo, no criticamos de la misma manera cuando te cobran 40 ó 50 euros por entrar a ver un partido de 22 personas que le están pegando patadas a un balón", insiste el cura de Valdepeñas, que continúa reflexionando: "Y no te quejas en un concierto por pagar 50 euros por ver a Coldplay, ¿por ver a cinco monigotes dando saltos? ¿y encima no te quejas?". Puedes ver el momento viral y el análisis de los colaboradores en el plató de Aruser@s en el vídeo que hay sobre estas líneas.