Su mirada de desconfianza ya lo dice todo. El perro que protagoniza este vídeo viral emitido en Aruser@s no está nada a gusto con la presencia de Baby Yoda en la casa y no le agrada en absoluto tenerlo cerca. El can mantiene las distancias y no le quita el ojo de encima.

Pero del recelo pasa rápidamente al terror cuando su dueño toca la cabeza del pequeño Grogu y este empieza a reír como un bebé. Sin pensárselo ni un segundo, el pobre perro huye despavorido. "¡Ay, pobre! ¡El susto que se ha pegado!", exclama Angie Cárdenas.

"Yo lo tengo en casa y mi perro, al principio, intenta jugar con él, pero luego le ladra, porque le tiene miedo", relata Patricia Benítez. Y es que, a juzgar por estas imágenes, a los canes no les cae demasiado bien la nueva estrella de Star Wars.