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El sorprendente mensaje que se encuentra un hombre en su coche sucio: "Ojalá mi novio fuera tan guarro como tú"
Un hombre se ha encontrado este sorprendente mensaje en su coche sucio. "Le ha llamado guarro, pero en positivo", afirma Alfonso Arús en este vídeo de Aruser@s.
"Ojo al cartel que se ha encontrado el coche sucio", destaca Alfonso Arús, que afirma que "no es un 'lávalo, guarro', pero casi". Y es que el hombre se ha encontrado una nota en la que pone: "Ojalá mi novio sea tan guarro como tú". "Le ha llamado guarro, pero en positivo", destaca Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde Alba Sánchez afirma que "seguro que luego ha llevado a lavar el coche pero antes se ha reído".
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