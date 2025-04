Carmen Lomana, a la tendencia del bigote femenino: "No soy nada peluda, solamente donde corresponde"

En el programa de radio de 'Las mañanas de Kiss' han debatido sobre la nueva tendencia que está despuntando este 2025: el bigote femenino. El 'trend' del vello facial está presente, sobre todo, en redes sociales y el presentador del programa ha preguntado a Carmen Lomana su opinión.

"¿Te ves luciendo moustache tipo José María Aznar o Freddy Mercury?", le pregunta el presentador del programa, mientras Lomana le mira desconcertada. "¿Qué tonterías me preguntas?", alucina la empresaria, que no entiende "la nueva moda". "¿Cómo me voy a ver yo con moustache?", insiste Lomana, que añade que "aunque quisiera no soy nada peluda, no me iban a salir". "Solamente donde corresponde", bromea la colaboradora. "¿Dónde corresponde?", pregunta en tono irónico el presentador, a lo que Lomana responde tajante: "Pues en el mismo sitio que tú".

En el plató de Aruser@s, se desata la risa tras escuchar el 'zasca' de Lomana. En el vídeo sobre estas líneas puedes ver el divertido momento.