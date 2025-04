Las cámaras del restaurante pillan a una pareja poniendo cristales en la comida para no pagar

En la sección de 'Me lo temía' de Aruser@s, Alfonso Arús muestra una auténtica "pillada" que ha indignando a los tertulianos en el plató: una pareja cruza unos límites con tal de no pagar el menú.

Esta pareja ha sido sorprendida 'in fraganti' cuando estaba poniendo cristales en el plato de su comida. Ambos estaban disfrutando de un menú en un restaurante, cuando tuvieron la desagradable idea de no querer pagar y decidieron para ello mentir a los dueños asegurando que su comida no había llegado en buenas condiciones.

Alfonso Arús ha mostrado en el plató el polémico vídeo, que puedes ver sobre estas líneas, del momento en el que las cámaras de seguridad pillan su jugarreta. "La comida que no estaban dispuestos a pagar rondaba los 75 euros", informa el presentador del programa, que alucina al ver cómo "colocan tranquilamente el objeto punzante".

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores debaten sobre si es peor "encontrarse un pelo o un cristal", y todos parecen coincidir: el pelo es "más guarro y asqueroso" y el cristal "más peligroso".

"Para la salud, de cara a que te puedas rasgar, no hay debate: el cristal", zanja Tatiana Arús.