"Normalmente los novios lo que hacen es cortar el pastel, pero yo creo que a Redondo este le gustará más", anuncia Alfonso Arús sobre el vídeo principal de la noticia. Una pareja deciden cortar un pincho lleno de la carne de los tacos al pastor en vez de la tradicional tarta en el día de su boda.

"Siempre decimos aquí que las bodas están cambiando y no he visto un solo comentario negativo en los comentarios", comenta Hans Arús. Mientras que Marc Redondo opina que deberían hacerlo con una espada más grande, no con un cuchillo. "Pero vamos, el día que me case allí estará ese pincho", añade el meteorólogo. Por su parte, Angie Cárdenas ve más importante que el cuchillo corte que el tamaño que tenga viendo que no corta.

"Me falta la figura de los novios, no están los dos clavados en el pincho", apunta el presentador del programa que espera que "vaya como segundo y no como postre"