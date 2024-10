Bárbara Rey ha compartido a través de sus redes sociales qué estaba haciendo mientras su hijo, Ángel Cristo Jr, se casaba. "Aquí es donde se dan las Campanadas", explica la exvedette desde la Puerta del Sol, donde reconoce que está feliz. "Mirad qué empanada más maravillosa me estoy comiendo", destaca Bárbara Rey, que destaca que la gente se estaba preguntando dónde estaba: "Estoy aquí". Sin embargo, habla a cámara comiéndose la empanada, algo que admite que es "de mala educación".

Antes de grabar este vídeo, Bárbara Rey ha compartido en su cuenta de Instagram también una fotografía junto a varias amigas disfrutando de una comida. "Estas son mis verdaderas amigas, las que no me traicionan", afirma junto a la imagen.

Además, en el texto también manda un zasco a Jenny Llada, una amiga que la ha traicionado desvelando su información personal: "Guapísimas, como podéis ver, no como esas pajarracas que aparecen por la tele, que no conozco de nada, yo no puedo ser amiga de gente tan fea y con esa maldad".