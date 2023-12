"¡Nine, eight, siete...!". No estamos en Vigo ni ha venido Abel Caballero, pero bien podríamos haber gritado esto en la redacción de laSexta cuando se ha producido el encendido de nuestro árbol de Navidad. En Aruser@s no quieren perderse este evento, marcado en rojo en los calendarios de todo el mundo, y siguen el minuto a minuto de la preparación de este momentazo.

Nuestra compañera, la periodista Beatriz Correal ha sido la encargada de hacer los honores... aunque haya acabado por el suelo, como podemos ver en el vídeo que amablemente Elizabeth López muestra en el programa presentado por Alfonso Arús.

"Ha habido dudas sobre qué espumillón era mejor, si la guirnalda roja, si la verde... Al final ha habido consenso", cuenta en la conexión en directo. Marc Redondo calcula desde plató que debe medir unos 10 metros. Y es que, va a ser cierto eso que dicen de que la televisión engorda.