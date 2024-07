Un padre está intentando vestir a su hijo, pero este no para de llorar. Al adulto se le está haciendo imposible cumplir su tarea y no sabe cómo calmarlo. Ante esta situación, el padre decide imitar a su niño y se pone a llorar y gritar. En ese momento el bebé para y le mira con cara de no saber qué está pasando.

"Remedio infalible, utiliza sus mismas armas", comentaba Alfonso Arús mientras veía el vídeo principal de esta noticia. "¡Qué bueno!", exclamaba entre risas Angie Cárdenas. Tatiana Arús exponía que esa técnica al principio suele funcionar, pero después cuando ven el teatro deja de ser útil.

