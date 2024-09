"Solo hay una persona en todo el mundo que defiende la utilidad del tapón que se queda pegado a la botella de agua", comenta Alfonso Arús que enseña en plató el viral de una joven argentina que ha viajado a España y ha mostrado a través de su cuenta de TikTok el alucinante descubrimiento. A la chica le asombra que en España el tapón se quede unido a la botella de agua. Un tema que en más de una ocasión ha abierto debate en redes.

"No puedo entender por qué no existe esta genialidad en Argentina", comienza diciendo la joven en el vídeo, que pasa a mostrar las claves del diseño de la botella de agua. "No la tienes que tener en la mano, no la pierdes, es lo más cómodo que hay", asegura a sus seguidores. Los tertulianos en el plató debaten si de verdad es "lo más cómodo que hay".

"Nosotros hemos crecido con las antiguas botellas de gaseosa, ¡aquello era un tapón!", afirma Alfonso Arús que tampoco está del todo de acuerdo con la opinión de la joven.