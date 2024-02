"'Show must go on' es lo que debió pensar Madonna en el momento en el que estaba interpretando su ya mítico tema 'Open Your Heart'", comenta Tatiana Arús en Aruser@s. El percance tuvo lugar durante uno de sus conciertos en Seattle y la cantante acabó por los suelos debido al tropezón que sufrió un bailarín, como podemos ver en este vídeo emitido en Aruser@s.

La artista se tomó su caída con mucho sentido del humor y se repuso rápidamente, incorporándose sin soltar el micrófono en ningún momento. "Hizo como la croqueta, lo salvó bien", apunta la colaboradora, aunque Alfonso Arús, tras ver las imágenes, no está demasiado de acuerdo con esta afirmación. "Espérate a que llegue luego al vestuario, cuando no haya cámaras y empiece a renegar en hebreo".

Las redes sociales no tardaron en hacerse eco de este incidente y bromearon con la posibilidad de que el bailarín recibiera pronto su finiquito. "Al final, una croqueta siempre te salva la vida", concluye Marc Redondo.