Los típicos 'souvenirs' ya están pasados de moda. Si estás de vacaciones, ya puedes ir tirando por la borda los imanes de nevera, porque ahora, el último grito es llevarse las toallas de los hoteles. Así lo cuenta Antonio Catalán, presidente de AC Hoteles, en el podcast @nudeprojectpodcast, como vemos en el vídeo que rescata Aruser@s.

"Bueno, las toallas, en España e Italia, se nos llevan como 80.000", asegura el empresario. Ojo, con logotipo y todo, recalca. "Cada mañana que se lavan la cara, ven la marca", bromea.

En el plató de Aruser@s, Alfonso Arús tiene claro que "quien no se consuela es porque no quiere". "Lo bonito es hacer la colección", afirma el presentador, que cree que no solo se roban de esta cadena de hoteles.

(*) Disfruta de los mejores momentos de la temporada de Aruser@s este verano en Aruser@s Fresh. Todos los días de lunes a viernes de 9:00 h a 11:00 h y también en laSexta.com.