El prestigioso portal gastronómico ha elaborado un ranking con los 100 peores platos españoles más odiados entre los turistas. "Yo lo voy a llamar ranking de la indignación", avisa Alba Gutiérrez antes de citar el nombre de los platos. La lista la encabeza las peladillas, el gazpacho de mango o el bocadillo de caballo. Alfonso Arús se pregunta quién ha hecho esto, y Alba le responde: "Pues extranjeros, ¿quién va a hacerlo?". En la lista también se encuentran platos típicos como los caracoles, la porrusalda, el arroz al horno valenciano o las rosquillas de Santa Clara.

"Quiero saber el prestigioso medio de cocina", dice indignada Angie Cárdenas. Alba le explica que el medio es 'Taste Atlas' y que han sido seleccionados por los turistas que vienen a España. El resto de tertuliano no están nada de acuerdo y hacen un pañolada mientras la colaboradora explica todo esto. El presentador se pregunta: ¿Quién viene a España y se pide una de peladillas?". "Me parece tan ridículo que a esto se le pueda dar categoría de noticia... que venga un guiri aquí a marranearnos", manifiesta Angie molesta.

En el plató entienden que los caracoles viniendo de fuera te puedan no gustar, pero que unas rosquillas no, no les entra en la cabeza. "Yo creo que hay que proceder a cerrar nuestras fronteras", declara el conductor del programa.