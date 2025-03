Alfonso Arús, de lo que prescindimos primero en una mudanza: "¿Por qué tardamos en tirar el microondas que no gira?"

Alfonso Arús desvela un estudio que detalla exactamente "cuál es el orden que seguimos los españoles a la hora de hacer una mudanza" y "de qué cosas prescindimos en primera instancia". "No hay grandes novedades, seguramente la mayor novedad es que las revistas ocupan el segundo lugar", avanza el presentador del programa.

¿Qué tiramos primero en una mudanza?

En primer puesto lo ocupa la ropa y accesorios que ya no usamos, seguido de libros y revistas viejas. Los electrodomésticos que no funcionan son otras de las cosas que nos queremos quitar de encima y, también, esos muebles que no caben en el nuevo espacio. Por ultimo, pero no menos importante, los recuerdos sin valor sentimental real.

Los tertulianos de Aruser@s están de acuerdo en que "gracias a las mudanzas te das cuenta de la cantidad de ropa que tienes y no usas". "Lo que me sorprende es lo de los electrodomésticos que no funcionan, ¿por qué no los hemos tirado antes?", pregunta Alfonso Arús. "¿Hay que esperar a la mudanza para tirar un microondas que no gira?", bromea el presentador del programa.