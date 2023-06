Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s el dardo de Alba Carrillo sobre lo que le pagaban en televisión. "En el canal ese en el que yo trabajaba me daban un donativo, porque eso no se puede llamar dinero a lo que me daban porque no me daban de comer", critica la modelo, que asegura que ella ha comido gracias a otros trabajos y otras empresas.

"Yo iba a ese sitio en el que por un donativo me humillaban y me hacían callar cuando yo tenía mi propia opinión", critica duramente Alba Carrillo, que desvela cómo le dijeron que le iban a pagar "una mierda" pero que no se preocupara porque se le negociará. Algo que dice que nunca ocurrió hasta Navidad, cuando le dieron a elegir: "Me dijeron que si me subían 20 euros me dejaban sin parking".