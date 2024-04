Esta tienda de peluches ha tenido que colgar un cartel en su puerta de que los niños solo podrán entrar acompañados de un adulto. La dependienta de la tienda ha subido un vídeo a redes sociales explicando el por qué. "Lo puse porque una vez me abandonaron a una niña en la tienda", comienza explicando. La vendedora cuenta que escucho desde fuera decir a una mujer a su hija que se metiese dentro que ahora iba a por ella. "Me veo entrar a una niña sola, muy chica que se pone a mirar los peluches", relata. La niña en diez minutos ya había visto toda la tienda y se quedó en una esquina callada esperando a su mamá. "Se presenta a las dos horas la señora cargada de bolsas que se había ido de tiendas y me había dejado la niña aquí de guardería. Sin decirme, ni conocerme de nada", narra indignada.

"Es una manera de tener una niñera gratis", comenta Hans Arús, que además expone dejan allí a la niña porque encima se entretiene al tener muchos peluches y ya volveré. Angie Cárdenas lo ve muy mal, porque no le dice ni a la dependienta que la niña se queda ahí. "Le dice a la niña quédate aquí un rato, que me voy", apunta.

Rocío Cano destaca que le parece una barbaridad que le diga a la niña un rato y la tenga allí dos horas. "Yo como madre me sentiría con la inseguridad de decir: 'y si la niña se ha aburrido, ha pillado la puerta y se ha largado'", confiesa Tatiana Arús.