'Zazza el italiano' queda con un antiguo amigo suyo, que es rapero, en el Distrito 17 para ver cómo se vive allí, el problema de las bandas y cómo creen que les van a afectar los Juegos Olímpicos. El youtuber quiere saber porque un joven que está con su amigo lleva la cara tapada. "Es por las cámaras, la policía lo conoce. Para hacer sus cosas, vender su droguita", explica el colega del copresentador de Apatrullando, que añade que "hay gente que si ve algo desde sus pisos, denuncia".

"París, desde fuera, se ve cómo una vida de lujo y no, no, no", cuenta un joven. "El contraste es muy duro, que hay personas muy ricas o muy pobres, puedes tener 1.000 vidas en París", completa el amigo al comentario del joven, que añade que hay guerras de bandas entre los barrios. "Entre los del 17 y el 15 se pueden matar".

Zazza pregunta a su colega si esperan que con los Juegos Olímpicos el barrio cambie o mejore. "Van a echar a gente para meter a deportistas... Ya empieza mal la cosa", le cuenta el rapero, que asegura al youtuber que los Juegos no van a acabar con las guerras de bandas, porque no el evento no tiene nada que ver, ellos viven "en un mundo paralelo". "Es más fácil vender coca, que encontrar un trabajo en el que te paguen bien y te respeten", expone.

