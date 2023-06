Mónica Cervera, de 36 años, es la primera mujer que denunció a Albert Cavallé, más conocido como 'el estafador del amor'. La mujer accede a hablar con Mamen Mendizábal en Anatomía de, algo que destaca la periodista. "Mónica, gracias por venir. La verdad es que tiene mérito; no muchas mujeres acceden a dar la cara después de haber sufrido una estafa. Y, además, tiene doble mérito porque tú conociste a Albert Cavallé antes de que diseñara esta forma de vida estafando a mujeres". Mónica conoció a Albert Cavallé en 2010, cuando ella tenía 22 años en una aplicación de citas. "Me metí en una aplicación para conocer gente y él me saludó. Empezamos a hablar, pero desaparecía durante meses", recuerda la mujer, quien dejó de hablar con el 'estafador del amor' durante cuatro años, hasta que en 2014 retomaron el contacto y él le pidió dinero. Una vez ella accedió a prestárselo, "él desapareció".