Así reaccionó Mercedes Milá a "la muerte" de Miguel Bosé: "Le llamé y al escuchar su voz me puse a llorar"

El 16 de octubre de 1992 'Cadena Ibérica' aseguró que Miguel Bosé había muerto en el Hospital Ramón y Cajal. El locutor dio paso a uno de los periodistas del programa, Juan Maya, que contó cómo se había enterado: "La noticia me ha llegado a mí, me la facilitaba un taxista amigo que había llevado a un celador que le había confirmado que Miguel Bosé estaba ingresado en el Ramón y Cajal bajo otro nombre, no el suyo, en la planta cero y que había fallecido".

"Me parece encantador que les parezca necesario hablar de la fuente", recuerda Iñaki Gabilondo, director de 'Hoy por hoy' de 1986 a 2005, que critica: "Cuando se tiene esa fuente uno lo que hace es callarse".

Por su parte, Mercedes Milá confiesa que a ella "lograron" asustarla de verdad: "Hasta ese momento eran tonterías, pero en ese momento te preguntas, '¿y por qué no va a haber muerto?'". Además, Mercedes Milá confiesa que a ella "lograron" asustarla de verdad: "Hasta ese momento eran tonterías, pero en ese momento te preguntas, '¿y por qué no va a haber muerto? Puede ser que sí'". "Le llamé y cuando escuché su voz me eché a llorar", reconoce Mercedes Milá, que desvela al conversación que tuvo con Miguel Bosé: "Dije, 'Miguel, no puede ser que seas tú, júramelo' y me dijo que sí que era él y que no pasaba nada".

Por su parte, Rosana Torres, periodista de 'El País', recuerda en el vídeo: "Le matan a mediados de octubre y lo sacan y dicen que la fuente es totalmente fiable". "No había nada que diera más peso al rumor que dijeran que se lo había contando un médico".

