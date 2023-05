Aunque en la cinta de cuatro horas en la que se muestra todo el programa de 'Sorpresa, sorpresa' no hubiera nada, en los medios de comunicación había material suficiente para una buena historia. Por eso, Antena 3 convocó a los periodistas para enseñarles el programa y "para que ellos mismos comprueben que eso no tuvo lugar, que la sorpresa de Ricky Martin no tuvo lugar", explican desde el equipo de 'Sorpresa, sorpresa'.

"Lo que ocurrió es que con este hecho se desarrolló luego la subtrama que decía que a los periodistas le habían puesto el programa cortado", explica el periodista Juan Sanguino, que recuerda "que había una subtrama de la leyenda urbana que aseguraba que la sorpresa con Ricky Martin, el perro y la mermelada existió, pero nunca llegó a emitirse".

Por todo ello, 'Sorpresa, sorpresa' decidió abrir el programa con un rotundo mensaje de Concha Velasco afirmando que "todo es mentira". Puedes ver ese icónico momento de la televisión en España en el vídeo principal de esta noticia.