Los chicos de ATQD hablan sobre esta inauguración a la que acudió Carmen Martínez Bordiú, "una de las nuestras", explica Rovira. Allí posó alegre junto a los caballos. Franquesa comenta: "Ahí está Carmen con los caballos, qué pelazo, tan sedoso, tan hidratado... a Carmen sin embargo le toca cortarse las puntas".

Al mostrar tantas imágenes de la fiesta, Broncano avisa: "Para los pobres que nos veáis, un aviso: ganad dinero, porque aunque se llame feria, no hay coches de choque, no hay tómbolas, no vayáis allí sevillanos a acuchillaros que sé que os gusta mucho ir a la feria. Sólo hay élite".