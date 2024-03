'Caso Koldo'

La vicepresidenta segunda del Gobierno no cree Ábalos esté actuando de forma correcta al no entregar su acta de diputado tras conocerse el 'caso Koldo'. "La política es algo muy serio. No se trata de ir por los platós de televisión, la política no va de psicodrama", ha señalado en Al Rojo Vivo.