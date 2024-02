La periodista Pilar Gómez, adjunta a la dirección de El Confidencial, critica y denuncia la agresiónque ha sufrido la también periodista de laSexta Maria Lamela mientras realizaba un directo para Al Rojo Vivo. Estaba haciendo su trabajo cubriendo la las protestas que los agricultores habían programado una gran tractorada en Madrid, y protestar frente al ministerio de Agricultura.

"No puedes protestar o pedir que se tengan en cuenta tus reivindicaciones y que se respete tu trabajo cuando tú no no respetas el de los demás", decía Gómez. "Yo miraba la cara de la compañera y se la veía con miedo. Y es que te han agredido", añadía.

De este modo y tal como finaliza Gómez, es importante que los propios agricultores se separen y "hacer el vacío" a estas personas y dejar en evidencia que son una minoría. "Es gravísimo lo que ha pasado y ojala la Policia actúe. No se puede permitir esto".