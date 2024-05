El PSOE abrirá un expediente a Javier Lambán por no votar la ley de amnistía en el Senado. Así lo ha indicado el portavoz socialista en la Cámara Alta, Juan Espadas, en una entrevista con 'Radio Nacional' en la que ha desvelado que intercambió mensajes con el expresidente aragonés y este le transmitió que no había participado en la votación porque no respaldaba la iniciativa, pero tampoco quería oponerse a la decisión del PSOE.

Antonio Ruiz Valdivia ha analizado esta situación, señalando que parece que las únicas veces que se pronuncia es para "hacer daño" al PSOE. "Lambán no está en contra de la amnistía, está en contra de Pedro Sánchez", ha asegurado.

Además, ha destacado que, si está en contra del independentismo, los resultados electorales en Cataluña han demostrado que la amnistía ha ayudado a que pierda fuerza. "Se ha demostrado que esta hoja de ruta ha servido en Cataluña, hacía falta que alguien desde Madrid escuchase lo que pasaba allí", ha asegurado.

El periodista ha indicado que, hubiese sido más interesante, que Lambán "hubiese cumplido su función como parlamentario" y hubiese ido allí a dar la cara y explicar el por qué de su negativa a votar a favor de la amnistía.