Valdivia califica de "denigrante" el debate sobre los puteros y exige de manera urgente un pacto en el Congreso para abolir la prostitución

En Al Rojo Vivo, el corresponsal político de InfoLibre ha denunciado: "No me vale estar en un escaño hablando de 'puteros' mientras siguen abiertas casas de prostitución a lo largo y ancho de este país".

Antonio Ruiz Valdivia, corresponsal político de InfoLibre, ha lanzado una crítica contundente sobre las recientes declaraciones de José Luis Ábalos y Santos Cerdán: "Lo que digan Ábalos y Cerdán ya no me lo creo. Nos han mentido a la cara a todos los periodistas".

Valdivia recuerda que ha estado presente en las comparecencias en las que ambos dirigentes aseguraban no tener ningún vínculo con casos de corrupción. Por eso, afirma que ahora "todo lo que digan queda en entredicho".

El periodista también se ha referido a las declaraciones de la expareja de Ábalos, que recientemente ha roto su silencio: "Si estas personas dicen que tienen pruebas, que las presenten ante la justicia. Y que sea la justicia la que determine qué hay de verdad y qué hay de mentira."

Valdivia subraya que en este asunto, más que declaraciones o reflexiones, lo fundamental es "ir con hechos y argumentos".

También ha mostrado su indignación por el tono que ha tomado el debate político: "Me parece absolutamente denigrante estar escuchando todo el rato lo de ‘puteros, puteros, puteros’. Lo urgente es que el Congreso de los Diputados alcance un pacto entre todos los partidos para abolir la prostitución". Y ha añadido: "No me vale estar en un escaño hablando de ‘puteros’ mientras siguen abiertas casas de prostitución a lo largo y ancho de este país".

Finalmente, Valdivia ha hecho un llamado claro al Gobierno: "Que hablen menos. Y que el presidente, el 9 de julio, llegue con medidas concretas, como le están pidiendo todos sus socios. Hay que ir contra los corruptos —que se pudran en la cárcel— y contra las empresas corruptoras, sobre las que estamos desviando el foco, incluido el propio juez, que parece ir más contra las pequeñas empresas que contra las grandes que cotizan en el Ibex".