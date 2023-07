El Círculo de Empresarios propone retrasar la edad de jubilación voluntariamente a un tramo entre 68 y 72 años con un sistema de incentivos que aumenten su pensión. Una medida que a Unai Sordo le parece "un disparate" y una "improcedencia".

"Me parece que el Círculo de Empresarios no se ha subido a un andamio en su vida, ni ha bajado a la mina o ha repuesto baldas", ha asegurado. De esta forma, el secretario general de CCOO asegura que no se debe aumentar la edad de jubilación en España. "Se dicen unas tonterías de marca mayor".

De hecho, Unai Sordo ha destacado que lo que se debe hacer es apostar por la "flexibilidad en la edad de jubilación" para permitir que en determinadas profesiones los trabajadores puedan jubilarse incluso antes.