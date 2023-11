La sindicalista Afra Blanco cree que el PP va a tener que "reajustar su forma de llevar a cabo la oposición y definir qué es lo que quieren ser de mayores", expresa en declaraciones en Al Rojo Vivo sobre el futuro de la formación que lidera Feijóo.

"Ya no les vale lo de 'pude, pero no quiso ya no quise'. No les vale lo de 'fui la lista más votada'. No les vale lo de 'esto no es constitucional' porque si creemos en el ordenamiento jurídico del que nos hemos dotado en todo caso será el tribunal constitucional quien resuelta con respecto a la amnistía", sostiene.

Blanco cree que solo les queda Bildu. "¿Después qué? Pues esas políticas y posicionamientos que, entiendo yo, acabarán de definir qué quiere ser el partido popular algún día de mayor", explica.