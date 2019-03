Las tarjetas opacas de Caja Madrid, divididas en 'oro' y 'plata'

Ambas eran tarjetas en B de Caja Madrid, opacas pero con detalles distintos. Lo publica la Cadena SER, "un fondo común de un millón de euros nutría las tarjetas de los exconsejeros plata de Caja Madrid".



¿Quiénes eran los 'plata'? Los miembros del consejo de Administración, la Comisión de Control y el representante de la Asamblea de Madrid. En el contrato de apertura de una de estas tarjetas opacas, al que han tenido acceso, aparece un límite de "bote del que dependían", el mensual de 93.600.000 euros y el límite de cada tarjeta, unos 2.500 euros mensuales.



El contrato que desvela la SER también contradice las declaraciones de varios consejeros respecto a que no podíasn sacar dinero en efectivo, porque es una de las condiciones: la tarjeta permitía disponer de dinero en efectivo.



Otra coasa eran las tarjetas 'oro', no tenían ningún tipo de control y sólo eran para los miembros de la Comisión Ejecutiva y directivos. No tenían límite de gasto y todo iba a una cuenta de errores informáticos.