La 'póliza Mato', en cifras

Inés García analiza en Al Rojo Vivo la entrada en vigor de la llamada 'póliza Mato'. Hace un mes que el Gobierno dejó sin asistencia médica a los inmigrantes sin papeles. Ahora, otra vuelta de tuerca. Si quieren cobertura sanitaria tendrán que pagar unas cantidades bastante importantes.

Las cifras que se barajan distingue entre mayores de 65 años y el resto. Si es menor de 65 años, el coste de la póliza asciende a 710 euros. Si es mayor de 65, la cantidad asciende a 1864 euros. Esto no incluye la rebaja de los medicamentos, el transporte en Urgencias y las prótesis especiales. Estos precios no son definitivos, pero no porque puedan tener rebajas sino todo lo contrario.