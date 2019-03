El mes de enero trae el estreno de las nuevas pensiones

Con la llegada de enero, han llegado también las nuevas pensiones. Ya son efectivos los cambios de las reformas que ha puesto en marcha Fátima Báñez.

Empezamos por la revalorización: cuánto más vamos a cobrar. Nos olvidamos del IPC, de lo que suban los precios. Desde enero sabemos que lo que va a subir la pensión este año es un 0,25%. En el futuro, en periodos de bonanza, un máximo del IPC de 0,5%.

Como no estamos precisamente en ese caso, este 2014 los pensionistas van a ver revalorizadas sus pensiones un 0,25%, es decir, en teoría cobrarán más. Pero eso no significa tener más dinero en el bolsillo.

Si los precios de las cosas, el IPC, suben como tiene pensado el Gobierno, un 1% aproximadamente, habrá pérdida de poder adquisitivo. Insistimos, ese 0,25% no es lo que va a subir todos los años, no es una cantidad fija. Desde esa cantidad subirá, o no, en función de cómo vayan las cuentas de la caja de la Seguridad Social, el número de pensionistas que haya y cómo evolucione la pensión media.

Esto afecta al pensionista de hoy. Al del futuro, afecta el siguiente factor a tener en cuenta, lo que se llama factor de sostenibilidad. Viene a ser que cuantos más años vivamos menos cobraremos, porque supuestamente, nos vamos a beneficiar de más años de pensión de jubilación.

Oficialmente no entra en vigor hasta 2019, pero sí hay cosas que ya empiezan a ser efectivas. Este año, para jubilarse con la pensión completa será necesario tener los 65 años que había que tener hasta ahora y 2 meses más. Eso va a ir aumentando paulatinamente, de modo que en 2027 la edad de jubilación esté cerrada en los 67 años.