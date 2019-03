Así serán los cuatro modelos de facturas de la luz

Confusión y caos en las facturas, es lo que denuncian los usuarios ante la nueva normativa del Gobierno. Sin embargo, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, lo defiende. Destaca que habrá modelos para poder elegir. En total, serán cuatro.



En el primer modelo, muy críticado, se paga la luz por horas. Por ejemplo, poner la lavadora no costará lo mismo por la tarde que por la noche. Sin embargo, requiere contadores inteligentes y hasta ahora sólo hay un 35% de los que debería y, de ellos, muy pocos conectados al centro de datos,



Para quienes no tengan dichos contadores, con el segundo modelo se paga lo consumido cada dos meses. Todo dependiendo del precio que salga de la media del mercado horario, algo que en este caso, se desconoce



El tercer modelo no incluye variaciones en el precio de la luz. Con él el consumidor se asegura un precio fijo durante todo un año. Funciona llegando a un acuerdo con la compañía eléctrica, a la que se obliga a ofrecer ese coste seguro. Se sabe lo que se paga, pero la otra cara es que esta seguridad en el precio encarece la factura. En caso de quel a compañía no mantenga la tarifa, evidentemente, se puede reclamar.



El último modelo es el estándar, es el mismo que el anterior, pero sin esa obligación. Consumidor y compañía llegan a un acuerdo, nada fácil por cierto, sobre la forma de facturar.