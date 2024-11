La analista Tania Sánchez señala los dos problemas principales que tiene el PP, y en concreto Alberto Núñez Feijóo, con respecto a Carlos Mazón, president de la Generalitat, y a su mala gestión en la DANA que destrozó gran parte de provincia de Valencia el pasado 29 de octubre.

Según explica Sánchez, el primero es que "si tú reconoces que Mazón ha cometido errores, acto seguido le tienes que forzar a que se vaya" y el segundo y relacionado con el primero, es que "Feijóo intenta hacernos creer que manda en su partido y lo cierto es que el señor Feijóo no tiene la capacidad de decirle a Mazón que se vaya, no solo a Mazón, sino probablemente a ninguno de sus barones territoriales"

Por tanto, continúa la analista, "me parece ridículo y creo que no debemos seguir la ficción de que Feijóo ha tomado el control". Porque en política, "cuando hay este tipo de relaciones entre dirigentes estatales y territoriales, hay dos opciones: o tú influyes de primera mano en todo y se hace lo que tú quieres que se haga o tú estás fuera de juego. Y Feijóo está en la segunda opción", asegura.

Y algunos ejemplos de que el líder de los populares está en esa segunda opción es, según enumera la analista, que salió a decir que la comparecencia de Mazón reconfortaría a los valencianos y no ha sido así, filtró que iba a haber dimisiones y trasformaciones y no ha sido así y en definitiva, "todas esas cosas que ha ido anunciando o filtrando Feijóo que iban a suceder en Valencia o en el govern valenciano, no han sucedido. Y no han sucedido porque Feijóo no tiene interlocución con Mazón", afirma Sánchez. En el vídeo podemos ver completa su intervención.