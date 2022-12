Tania Sánchez ha dicho en 'Al Rojo Vivo' que no le gusta hablar del aborto, sino "de los modelos de sociedad y de los modelos de familia". Critica que "un señor" diga que "hay que hacer una ley de maternidad" y cuestiona que el Estado quiera "legislar sobre el cuerpo y las decisiones de las mujeres".



Asimismo, frente a las ideas en defensa de la vida, Tania Sánchez argumenta que se debería legislar, como sociedad, "para garantizar la reproducción y para las condiciones de desarrollo de las familias sean óptimas para el conjunto". Rotunda, lamenta que el estado "quiera legislar en base a principios individuales, éticos y religiosos" y califica este principio de "inadmisible".



En este sentido, Sánchez apunta que "no se puede tratar a las mujeres como menores de edad permanentemente" porque, según afirma, "con 16-17 años, una joven puede someterse a determinadas intervenciones, sin embargo, el aborto quedaría fuera".



Finalmente, tras las palabras del periodista Juanlu Sánchez, diciendo que con la nueva ley un padre podría obligar a su hija menor a tener un niño, Tania Sánchez concluye que esta legislación "no es una ley del aborto, sino una ley de obligar a la mujer a ser madre".