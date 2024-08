Junts ha apoyado al PP en la petición de comparecencia de Pedro Sánchez y otros cuatro ministros, petición que no ha salido adelante y ha mostrado su negativa a pactar con Pedro Sánchez: "No somos sus socios", han dicho.

El periodista Sergi Sol señala que la ley de amnistía debería de haber suavizado las relaciones entre Junts y ERC pero el problema es que ésta aún no se ha aplicado a Puigdemont. Y por otra parte, añade Sol, "a nadie le sorprende que se alíe más que puntalmente con el PP porque coinciden en muchísimas cosas ni tampoco ese tipo de pactos es ajeno a su tradición".

Por su lado el PSOE, tiene aparte sus problemas, especialmente por ese acuerdo en materia de financiación entre PSC-ERC. "La apuesta por la amnistía era una apuesta complicada, pero pese a que los viejos dinosaurios hayan mostrado sus rechazo frontal y algunos barones, Sánchez tenía ese tema bastante controlado, otras cuestión es la financiación que genera no solo un rechazo en la derecha sino también en buena parte de la izquierda". Y esto es algo que, según Sol, puede condicionar "todo".

Esto es, ERC que también ha tomado una decisión muy difícil, que va a ocasionales problemas internos, "si luego ve que el pacto alcanzado con Illa no se cumple, a la largo o a media plazo, la situación sería insostenible, porque ERC no se puede permitir que después de haber apoyado a Illa, no se cumpla lo pactado", finaliza Sol. En el vídeo podemos ver completa su intervención.