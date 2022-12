El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy,, se ha referido este martes en París a la polémica protesta emprendida por la Plataforma de Afectados por la Hipoetca (PAH), llamada escrache como “antidemocrática”. Frente a estas declaraciones, Ada Colau, portavoz de la PAH, se mostraba profundamente emocionada por la presión de los últimos días en torno al escrache.

Entre los diputados que ha sufrido escrache se encuentra el popular Esteban González Pons que ya ha puesto una denuncia después de que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca forrara con sus fotos la puerta de su casa, e incluso llamara a su puerta. Esta mañana se ha efectuado otra protesta a la diputada del PP catalán, Dolors Montserrat. Manuel Rico opina que hay un peligro potencial de que el escrache se vaya de las manos y “a veces se ha ido. Pero si queremos hablar de casos antidemocráticos, como ha dicho Rajoy, creo que podemos aceptar encantados ese guante. A mi antidemocrático me parece que hayan estafado a miles de millones en las preferentes y que no haya nadie en la cárcel y que no haya un proceso para los directivos de la banca. También es antidemocrático que haya una ley hipotecaria de hace un siglo que se pone a la persona que deja de pagar una cuota en la calle sin defensa”.

El periodista Carlos Santos opina que el escrache “es una pena de público escarnio sin juicio en las que pueden pagar justos por pecadores” pero puntualiza que “el escrache es tan solo un síntoma de las enfermedades que está viviendo el sistema”.