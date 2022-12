¿Seguirá la tendencia a la baja de la prima de riesgo o es un espejismo?

La bajada de prima de riesgo viene desde hace un par de meses. Muchos se preguntan si será la tendencia o se trata de un espejismo por el rescate del abismo fiscal de EEUU. José Carlos Díez, economista jefe de Intermoney, afirma en Al Rojo Vivo que esta situación depende de si el BCE sigue dispuesto a intervenir y los mercados les sigue complaciendo esta situación. “Yo tengo mi sensación de que la condición del BCE es que los países pidan el rescate y España no quiere pedirlo. En España desde que nos preguntamos por el rescate hay medio millón menos de afiliados a la seguridad social. Eso no sé si es un éxito para vender”.



2013, ¿mejor que 2012?

Cristóbal Montoro defiende que el 2013 será el último año de crisis económica española y asegura que el ultimo de recesión económica. José Carlos Díez, no comparte esta predicción ya que no se ve el suelo de la recesión y “es pronto para hablar de recuperación. Es posible que a finales de 2013 se vea alguna recuperación pero para ello tienen que cambiar las políticas económicas. Si seguimos haciendo la misma política fiscal y el BCE la misma política monetaria veremos que la recesión europea y española irá a más”. Añade que aunque el PIB se estabilice a finales de 1013, “no significa que la economía esté mejor. A finales de año estaremos con 6,5 millones de parados. Ya que bajar y estabilizar la tasa de paro va a llevar un tiempo”. E insiste en la necesidad de hacer cambios en la política económicas europea para salir de esta situación. Las políticas económicas europeas son depresivas y con este camino no habrá crecimiento”.