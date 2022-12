La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido que la reforma del delito de malversación planteada por el PSOE "en ningún caso despenalizará la corrupción": "La normativa que tenemos en este momento es del 2015, realizada por el PP con la finalidad de sancionar lo que estaba haciendo Arthur Mas. Era una reforma con nombres y apellidos", ha recordado la ministra, que ha respondido así a las críticas de la oposición sobre el presunto guiño del Gobierno a ERC con esta reforma,

"El presidente del Gobierno ha tenido algo que, se podrá compartir o no, pero es la honestidad de decir cuál es la razón de esta reforma: favorecer la convivencia", ha expuesto Robles, que ha indicado que desde el punto de vista técnico y jurídico, la nueva norma será "lo que había antes del 2015".

Así, la ministra ha defendido que la malversación, como otros delitos, "han ido cambiando con arreglo a la realidad social": "El que desvía dinero público con una finalidad ilegal va a ser sancionado y lo hará como estaba sancionado antes".

No obstante, ha rehusado responder sobre si lo ocurrido en el procés debe o no ser considerado como un delito de malversación y estar contemplado en el código penal: "El Supremo condenó con arreglo a la norma que estaba vigente. Lo que es verdad es que las normas no pueden ser algo rígido, tienen que responder a una realidad social y la situación que había en 2017 en Cataluña no tiene nada que ver con la situación que hay ahora. Lo que no puede ser es que las leyes aten a las personas, tienen que atender a la realidad social del momento en el que se produce".

Así, tras elogiar el trabajo de los magistrados de la sala 2 del Tribunal Supremo, ha acusado a los vocales del Consejo General del Poder Judicial de incumplir la ley. "En esta reforma no se toca la rúbrica del Código Penal que habla de delitos contra la Constitución", ha aseverado la ministra, que ha indicado que el artículo 155 de la Constitución "es la mayor garantía". En este sentido, ha recordado al PP que "el PSOE apoyó la aplicación del 155 porque el apoyo del PSOE a la Constitución es clave y absoluto".