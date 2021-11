Informe Mongolia, en su sección "Estamos hartos" ha hablado este viernes de salud mental. Así, han dicho estar "hartos de que la salud mental de la población española se haya deteriorado hasta niveles increíbles tras la pandemia", así como de que "nadie intervenga y se deje a los enfermos por su cuenta y riesgo".

En la misma línea, Darío Adanti y Edu Galán han manifestado estar "hartos de que la salud mental afecte, sobre todo, a los más jóvenes", de que "la única solución que propongan sea medicación", "de que no haya medios que dediquen más tiempo a este problema de salud mental" y de que no se refuerce el servicio asistencial público de salud mental, lo que provoca que "este problema no haga más que aumentar".

Además, en Informe Mongolia han hablado de Pablo Casado, quien, según han dicho, "la ha vuelto a liar". Esta vez, con la energía solar. "A las 20:00 horas fue el pico de consumo eléctrico, y a esa hora, no había posibilidad de que la solar emitiera porque era de noche. Por tanto, es una cuestión de lógica", afirmó el presidente del PP, unas declaraciones que han hecho que Darío Adanti y Edu Galán confirmen que "el cerebro de Casado funciona con luz solar".