Como cada viernes, Informe Mongolia llega a Al Rojo Vivo con su particular 'análisis' político y el foco puesto, una vez más, en la Comunidad de Madrid, una de las regiones más golpeadas por el coronavirus.

"Una semana más, Ayuso trata de tranquilizar a la población, sin darse cuenta de que lo más tranquilizador para la población es que no sea Ayuso quien trata de tranquilizarla", ha reflexionado al respecto Darío Adanti.

"Menos mal que la oposición en Madrid está siendo fiera y dura", ha ironizado por su parte Edu Galán, que ha intentado conectar con el líder del PSOE en la Asamblea, Ángel Gabilondo, sin éxito alguno: "¿Ángel? ¿Ángel? ¿Gabilondo? ¿Hay alguien ahí?".

Además, Mongolia ha inaugurado una nueva sección: el 'Top Cucú, Especial Coronavirus'. Un selecto ranking con las mayores chifladuras que -últimamente- se han dicho sobre la pandemia.

En el puesto número tres de este podio se sitúan "los conspiranoicos de la manifestación contra la tecnología 5G". "A ver, una cosa conspiranoicos: si los políticos no han podido ponerse de acuerdo para si nos tenían o no que confinar en Madrid, ¿cómo se van a poner de acuerdo todos los políticos del mundo para que nos quedemos en casa y no produzcamos?", les ha planteado Adanti.

El segundo lugar del podio es para Josep Pàmies, "ese caradura que va disfrazado de agricultor, rollo abuelo de Heidi" -en palabras de Galán- y que "organizó encuentros de besos y abrazos para demostrar que el coronavirus no existe". "Si os encontráis con Josep, mejor recibirlo con un pedo", ha aconsejado.

Y, finalmente, "el merecidísimo puesto número uno", es para Miguel Bosé. Así ha resumido Darío Adanti las últimas declaraciones del artista: "El bicho me ha dicho que manda al nicho a mucha gente". "Ese hombre dice una cantidad de chifladuras que sería imposible contarlas aquí todas. ¡Merecidísimo primer premio, Miguel!", le han felicitado.