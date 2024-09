Antonio García Ferreras responde a Nicolás Maduro ante las acusaciones y críticas que desde Venezuela ha lanzado a laSexta. Después de que esta casa publicase que Exteriores desmentía que Exteriores desmentía que España estuviera implicada en una operación de desestabilización política en Venezuela, Nicolás Maduro tachaba a laSexta, tal como podemos en este este vídeo, de "antibolivariana y antivenezolana".

"Mira qué rápidos son que sacan el relato de un colombiano llamado Mauricio Bernalque dice que es el dueño del hotel y que él mismo llevó a los muchachos turistas españoles a la frontera", expone Maduro, en alusión al testimonio que recogió laSexta Xplica, nada más conocer que dos españoles habían sido detenidos en Venezuela acusados de "conspiración" contra el Gobierno de Maduro y de pertenecer al CNI.

"No, antivenezuela no, más bien todo lo contrario. En laSexta no", responde Ferreras en Al Rojo Vivo. "Lo que ocurre es que hay un equipo de profesionales que son capaces de reaccionar muy rápido y conseguir testimonios cuando acabamos de conocer que hay dos españoles y que están siendo acusados de ser miembros del CNI en una operación de desestabilización ante Venezuela", añade y finaliza Ferreras.