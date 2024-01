Angélica Rubio ha respondido de forma tajante a Alberto Núñez Feijóo tras escucharle hablar sobre la gestión de los pellets y pedir "respeto a los ciudadanos". "La peor falta de respeto es mentir", ha asegurado la periodista.

De esta forma, Angélica Rubio ha señalado en el plató de Al Rojo Vivo que la Xunta "no le dio importancia a las bolitas" en un primer momento, y que después no quiso dársela porque "no querían arrancar la campaña electoral con una catástrofe".

La periodista ha indicado que el problema que tienen es que los hechos se pueden acreditar. "La Xunta mintió para ocultar una nefasta gestión", ha asegurado, dejando claro que no es incompatible echar la culpa a Pedro Sánchez con "desplegar sus recursos en las playas", cosa que ha recordado que "no hicieron hasta hace una semana".