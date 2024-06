Vox ha lanzado una amenaza al Partido Popular sobre que se saldían de los gobiernos autonómicos que comparten con ellos en el caso de que los 'populares' apoyen la propuesta de repartir a los 6.000 menores migrantes que han llegado a Canarias por toda España.

Un órdago que Antonio García Ferreras ve como "un farol político": "A mí me cuesta verlo. Que Vox está tocando poder y moqueta con un montón de cargos, ¿va a renunciar a ellos? A mí me huele a farol político, pero lo cierto es que lo han verbalizado así. Están trasladando al PP que pueden romper en cinco comunidades autónomas los gobiernos si aceptan la llegada de menores no acompañados".