Han pasado tres años desde la brutal paliza de su exmarido que lapostró en una silla de ruedas, pero el calvario para Raquel empezó mucho antes. Su exmarido,Pedro Muñoz, entonces concejal de Ponferrada, la maltrató desde el inicio de la relación, según se desprende del escrito de la fiscalía al que ha accedido laSexta, y en el que la fiscal pide hasta 18 años de prisión para el político berciano.

"Que se haga justicia de una vez y que podamos dejar a un lado este procedimiento", dice Díaz en el vídeo que encabeza estas líneas. Este proceso empezó tras la brutal agresión que tuvo lugar el 27 de mayo de 2020, cuando su ntonces marido la lanzó por la terraza de la vivienda y después la agredió con una especie de bate para después arrastrarla hasta el interior de la casa.

El informe médico especificó que esas lesiones "eran incompatibles con un solo mecanismo causal" como una caída. Ahora ella vive ingresada en un centro especializado sin poder levantarse de una silla de ruedas. Desde allí, en este vídeo de la periodista Susana Martín pedía justicia y agradecía las muestras de cariños recibidas: "Me he sentido muy comprendida, muy apoyada y feliz por sentir el apoyo de las personas que me rodean".