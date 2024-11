Minutos después de la seis de la mañana en España y cuando el Partido Republicano se llevaba prácticamente todos los estados del país, la sobreexcitación en el propietario de X y SpaceX, Elon Musk, era máxima. Prueba de ello es el fotomontaje que ha compartido en su perfil de la red social.

Una imagen que para entenderla hay que remontarse a cuando adquirió de aquel entonces Twitter. En ese momento, compartió por la misma vía una fotografía en la que se autoproclamaba jefe de la plataforma y se le observaba entrando en las oficinas de la plataforma con un lavabo.

La acompañó con un modismo muy utilizado en EEUU. Se trata de "let the sink in" que significa "deja que cale". En esta ocasión también ha recurrido a esta frase, sin embargo, en la imagen Musk ya no entra en los cuarteles generales de Twitter, sino que en el despacho oval de la Casa Blanca.

Horas antes, el empresario y también CEO de Tesla lanzaba otro mensaje a favor del candidato republicano, Donald Trump. "EEUU es una nación de constructores. Pronto serás libre de construir", escribía en X, en referencia a la posible victoria del también magnate.