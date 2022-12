Cataluña, inmigración, Memoria Histórica y Presupuestos: las líneas maestras de Pedro Sánchez para sus cuatro grandes retos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado en una entrevista con la cadena SER cuáles van a ser los principales retos que se propone alcanzar el Ejecutivo para esta legislatura. El conflicto en Cataluña, la exhumación de Franco, la crisis migratoriao la aprobación de los Presupuestos son algunos de los temas más importantes.

Pedro Sánchez propone un referéndum en Cataluña: "Uno por el autogobierno, no por la autodeterminación"

Negociar un nuevo estatut sí, negociar un referéndum de autodeterminación no. Es el mensaje que el presidente Pedro Sánchez ha lanzado al independentismo. Insiste en que ellos no se levantarán de la mesa, que seguirán negociando y no descarta aplicar de nuevo el artículo 155 en Cataluña si es necesario.